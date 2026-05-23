お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）とリリー（41）が23日、都内で行われたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」で授賞式プレゼンターとして参加し、オレンジカーペットを歩きながら世界中のメディアの取材に応じた。盛山は「最高ですね。何色のカーペットも歩いたことがないのに、まさかオレンジのカーペット歩けるなんて。海外に来た気分です。雰囲気が違う。（お笑いの）賞レースってピリピリするんです