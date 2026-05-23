【来週の注目材料】米インフレターゲットの対象指標に注目=米PCE価格指数 物価統計への注目が世界的に高まる中、米国のインフレターゲットの対象である4月のPCE(個人消費支出)価格指数が28日に発表されます。前回3月分は前年比+3.5％と原油高の影響を受けて2月の+2.8％から一気に伸びが加速。食品とエネルギーを除くコアPCE前年比は+3.2％と2月の+3.0％から小幅に伸びが強まるという結果が見られました。今