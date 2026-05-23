◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）中日は逆転負けで、今季ワーストタイの借金１４に戻った。同点の７回に登板した２番手の吉田が勝ち越し点を献上。今季は初登板から１０試合連続無失点と好投を続けていた左腕が、１１度目のマウンドで初めて失点した。チームはリリーフ陣が苦戦。勝ちパターンも決まらないなか、２２日は吉田を８回に起用した。井上監督は「本人も自信を持って投げられている