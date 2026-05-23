◆パ・リーグ西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）オリックスの連勝が３で止まった。２位・西武戦の連勝も６でストップし、再び０・５ゲーム差に接近。今季３勝で負けなしだった先発・高島は４回途中を２失点で初黒星。「失点がすべて２アウトからだったので、何とか粘りたかった」と肩を落とした。主軸の太田が右ふくらはぎ打撲で、２２日に出場選手登録を抹消。この日から１軍初昇格した４年目の大砲・内藤が「