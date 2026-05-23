お笑いコンビ「千鳥」のノブが元朝ドラヒロイン女優との２ショットを披露し、注目を集めている。２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「特報！特報！のんさんと司会しました！」と書き出し、２ショットを披露したノブ。ポーズを決めて互いに和やかな笑顔の２ショットとなっている。のんは、本名「能年玲奈」で活動していた２０１３年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロインを演じてブレイクし、１６年