２３日、留神峪炭鉱で撮影した緊急車両。（長治＝新華社記者／曹陽）【新華社太原5月23日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県応急管理局は23日、通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱のガス爆発事故を受け、省が派遣した救援・医療分野の7チーム計755人が救助や医療処置、現場対応に全力で当たっていると明らかにした。事故では同日午後2時（日本時間同3時）時点で82人が死亡、9人が行方不明となっている。123人が病院に搬