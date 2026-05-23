◇Bリーグファイナル第1戦琉球71―69長崎（2026年5月23日横浜アリーナ）2戦先勝方式の第1戦が行われ、琉球（ワイルドカード）が長崎（西地区1位）に71―69で競り勝ち、3季ぶり2度目の優勝に王手をかけた。琉球一筋の岸本隆一が14得点をマークするなど活躍し、プレーオフ初進出から頂点を狙う長崎から先勝した。終盤に4本のフリースローを沈めるなど存在感を見せた岸本は「ホッとしている。（FTは）いつも通りを意識して