勉強しなさいと言われるほど、子どもは親から距離を置きたくなってしまうもの。恵美さんが息子に向き合おうとしている姿勢は伝わってくるのですが…。入塾という決断が、親子関係にどう影響していくのでしょうか？>>【まんが】教育ママの子育て(ウーマンエキサイト編集部)