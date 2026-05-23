６月開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場するコンゴ民主共和国代表が、同国内でのエボラ出血熱の流行を受け、米国に入国する前に２１日間の隔離措置を取ることが義務づけられることになった。米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）が２２日に伝えた。ホワイトハウスのＷ杯担当責任者のアンドリュー・ジュリアーニ氏がＥＳＰＮに対し、コンゴ代表がトレーニングを行っているベルギーで隔離措置を取らな