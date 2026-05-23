◇Bリーグ CS決勝・第1戦 琉球71-69長崎(23日、横浜アリーナ)2戦先勝方式のチャンピオンシップ決勝戦。初優勝を目指す長崎と昨季準優勝の琉球との第1戦は、終盤にシーソーゲームとなる白熱の展開となりました。長崎は序盤に許したリードを第4クオーターで追いつきますが、最後は琉球が逃げ切り先勝を飾りました。第1クオーターは、試合開始から長崎がボールを持ち、立て続けに3ポイントシュートを狙うも決められません。逆に琉球の