◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週第1日1回戦立大13―0東大（2026年5月23日神宮）開幕の慶大2回戦で左手首を骨折した立大の小林隼翔内野手（3年＝広陵）が驚異的な回復力をみせ、東大1回戦に6番・遊撃手として復帰した。4月12日の慶大2回戦。第1打席で左翼席に本塁打を放った後の2打席目だった。スライダーを空振り、ファウルした際に左手首の有鉤（ゆうこう）骨を骨折。16日に手術を受けた。今季は絶望と思われたが