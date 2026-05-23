中東情勢の影響を受け、一部の医療機関で確保が難しくなっている医療用手袋について、23日から政府が備蓄していた分の配達が始まりました。東京・品川区の歯医者には23日、政府が備蓄していた医療用手袋2000枚が届けられました。医療用手袋をめぐって政府は、備蓄している4億9000万枚のうち5000万枚の放出を決めていて、21日時点で2000件を超える医療機関が購入申請を行い、配布対象となる見込みだということです。天王洲パークサ