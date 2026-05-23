◇プロ野球 パ・リーグ 楽天ーロッテ(23日、楽天モバイルパーク)ロッテが9回表に4点差を追いつき、勝ち越しに成功しました。山口航輝選手の3試合連続ホームランで6回に同点に追いついていたロッテ。しかし直後に先発・西野勇士投手が楽天打線につかまるなどで、4点の勝ち越しを許していました。この点差のまま迎えた9回表。マウンドには楽天の守護神・藤平尚真投手を迎えます。先頭で打席に向かった山口選手が四球を選ぶと、この日