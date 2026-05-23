5月23日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME1の長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）が行われ、琉球が71－69で勝利した。 CS初出場にしてファイナル進出を果たした長崎は、イ ヒョンジュン、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルをスターティングファイブに起用。一方、3大会ぶり2回目の優勝を狙う