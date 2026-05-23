5月23日、神戸ストークスは、一挙7選手との2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。 選手契約継続が発表されたのは、八村阿蓮、金田龍弥、中島三千哉、ヨーリ・チャイルズ、道原紀晃、木村圭吾、寺園脩斗の7名。このうち八村と寺園は2028－29シーズンまでの3年契約となり、両者共に2027－28シーズンの契約は、プレーヤーオプション付きとなる。金