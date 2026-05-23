日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月23日、アジア・女子チャンピオンズリーグ決勝でネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と対戦。０−１で敗れ、初のアジア制覇を逃した。ベレーザにとって痛恨だったのは、44分の失点だった。カウンターからキャプテンのFWキム・キョンヨンに決められ、この１点が最後まで重くのしかかった。試合後、決勝ゴールを挙げたキム・キョンヨンはフラッシュインタビューに対応。ベレーザから奪った得点