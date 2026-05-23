最終節までもつれたJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST-Bの首位争い。甲府が１位を確定させた。17節終了時点で１位の可能性を残していたのは、勝点34で１位の甲府と、同31で２位の札幌。５月23日に行なわれた最終節で、甲府は長野と、札幌は磐田と相まみえた。 先にキックオフを迎えたのは札幌。21分に失点し、最後までゴールを奪えず、０−１で敗れた。札幌は勝点を伸ばすことができず。長野戦を前に甲