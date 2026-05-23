ロッキーズの菅野智之投手は22日（日本時間23日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に先発登板。今季10度目のマウンドで、6回2／3を投げて6安打2失点1四球3奪三振。白星こそつかなかったものの、チームの勝利に貢献した。登板前日には、地元メディアが菅野に関する記事を掲載。ベテラン右腕のプロフェッショナルな姿勢に賛辞を贈っている。 ■「圧倒的な奪三振投手ではないが……」 菅野