俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、新宿・歌舞伎町をかき乱す強烈なクセつよ悪人たちのキャラクター紹介映像が解禁。また、棚橋弘至ら著名人のオピニオンコメントも寄せられた。【動画】ピエール瀧ら…悪人が続々！映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』紹介映像同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東