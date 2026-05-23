歌手の中森明菜が、約10年ぶりのニューシングルとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」のジャケット写真を公開した。【ライブ写真】柔らかな表情で歌唱する中森明菜 『ALDEA Bar at Tokyo 2026』より「ごめんと、すきと、」は、20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』初日となる7月1日にリリースされる。今回公開されたジャケットは通常盤CDと2CDデラックス・エディションの2種類で、タイトル文字は中森