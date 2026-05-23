全世界を熱狂させ続ける「スター・ウォーズ」シリーズ。その最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日に公開され、多くの劇場で満席回が続出するなど大ヒットスタートを切っている。【画像】映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』場面写真2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け（エピソード9）』以来、7年ぶりの劇場版最新作となる本作。主人公