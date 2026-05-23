6人組お笑いユニットのザ・プラン9のお〜い！久馬が作・演出を務める朗読劇「Love Later」が6月13日、14日によしもと幕張イオンモール劇場で上演される。【写真】「口元もそっくり」娘とツーショット公開した最上もがとあるアパートの一室に引っ越してきた男。そこには前の住人の忘れ物の日記が。それはとあるカップルの交換日記。おもむろに読み始める男…するとそこには…、というストーリー。13日は、でんぱ組.incの元メ