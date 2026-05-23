なにわ男子の高橋恭平が、自身が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）で共演する高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志とともに、28日発売の『Oggi』7月号（小学館）に登場する。映画公開を前に3人によるスペシャルクロストークが実現。「ちょっとだけ真面目に『仕事のこと』を話そうか。」と題し、異なるフィールドで活躍する3人が60分にわたって率直に語り合った。【集合ショット】制服姿で！ハートポーズ