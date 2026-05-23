自動車の世界ラリー選手権（WRC）で今季2勝の勝田貴元（トヨタ）が23日、名古屋市内で取材に応じ、地元の愛知と岐阜の両県を舞台に29〜31日に開催される第7戦のラリー・ジャパンへ向け「ここで結果を残したい思いは強い。最高の結果を届けられるように全力で戦っていく」と抱負を語った。ドライバーズ部門の総合王者争いでトップと12ポイント差の2位で、初の王座が視界に入る。この日は名古屋市でイベントに参加し「昨年以上に