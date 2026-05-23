◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年5月23日みずほペイペイD）日本ハムの投手陣が2試合連続で大量失点を喫した。先発・細野が3回4安打4失点で降板。一時は落ち着いたが、6回に4番手の生田目が1死二、三塁で近藤に2点適時二塁打を許した。左翼手の野村が弾んだ打球で頭を越される不運な失点だった。7回も続投した生田目だったが、先頭の山本祐に四球、牧原大の右前打などで1死一、三塁のピンチを招くと庄子に