富山県は今年度、野生のニホンザルに全地球測位システム（ＧＰＳ）機器を装着し、スマートフォンなどに反映される位置情報を捕獲に役立てる実証事業に乗り出す。農作物の被害や、住宅街への出没が問題となっているためだ。対応に疲弊しきった農家もいる中、有効な一手となるか注目が集まる。（松田拓也）サルの王国？「作っても食われるだけ。『サルの王国』になりつつある。もう疲れた」。富山市大沢野地区で農業法人を営む男