映画監督の是枝裕和氏（63）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が23日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演。是枝氏は29日公開の映画「箱の中の羊」で女優・綾瀬はるか（41）の夫役に大悟を抜てきした決め手を明かした。同作は建築家の妻と工務店社長の夫が、ヒューマノイドを息子として迎え入れるところから始まる物語。機械と木、木とガラス、生者と死者…。全く違う2つの物質を一緒