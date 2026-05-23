米プロバスケットボールＮＢＡレーカーズの八村塁が２３日、自身のインスタグラムを更新。「Ｓｕｍｍｅｒｂｅｇｉｎｓ…」（夏が始まる…）とつづり、旅行中の写真を複数投稿した。移動に使用したジェット機内の様子もアップ。セレブ感が漂う機内での愛犬ジェイクとの２ショットや、高級そうなシートに座るジェイクの写真を投稿した。さらにボートでのクルージングや、トレーニングの様子もアップした。八村は２０２３年に