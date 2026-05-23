21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、西武・ワイナンスを今後の投手陣のキーマンに挙げた。辻氏はワイナンスについて「先発ピッチャーは安定しているんですけど、ワイナンス。初登板で１勝しましたよね。緊張した中でコントロールがイマイチだったんですけど、ツーシームとチェンジアップで抑える。当然日本のバッターが対応してくると思うんですけど、彼がもう一つ加わることでロ