AFC U-17アジアカップ決勝サッカーのAFC U-17アジアカップサウジアラビア2026は現地22日、決勝が行われ、日本が中国を3-2で下し、2大会ぶり5度目の優勝を果たした。16歳の北原槙（FC東京）が大会6ゴール目となる決勝ゴールを決め、MVPと得点王のダブル受賞。世界にその名が知れ渡る衝撃の活躍に反響が広がっている。序盤から日本が優位に進めた。前半31分に里見汰福（神戸U-18）が先制点を奪うと、同42分に斎藤翔（横浜FCユー