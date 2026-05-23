猫がけりぐるみに夢中になる理由3つ 1.獲物を仕留める本能 猫は本来、狩りをして暮らす動物であり、捕まえた獲物を前足で固定し、後ろ足で激しく蹴ることで、獲物の動きを止める習性を持っています。 けりぐるみの適度な大きさと重さは、猫にとって獲物を捕まえている感覚に近いのです。そのため、遊びのスイッチが入ると狩猟本能が刺激され、つい夢中になってしまいます。 2.自分の匂いをつけて縄張りを主張