子は宝と言いますが、だからといって公共の場ですべてが許されるわけではありません。筆者の知人Aさんは家族旅行に出かけた先で、とんでもない主張を繰り広げる子連れ女性を目撃しました。「子どもは宝なの、子どもが最優先でしょ！」と割り込もうとする女性でしたが……。 家族旅行へ出発！ 新幹線で見たもの Aさんは夫と3歳の娘と一緒に家族旅行へ出かけました。娘の好きなキャラクターのイベントに出かけるため、新