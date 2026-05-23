身長180センチのウクライナ人コスプレイヤーのネトーチカ(愛称アニャちゃん)が23日までに自身のインスタグラムを更新。キュートな猫耳姿を公開した。 【写真】四つん這いで見つめる瞳…これは捕まえたくなります 笑っている顔文字を添えて「Meow」とネコの鳴き語を表すひと言とともに、ピッタリとした白シャツ&チェックの制服風ミニスカートにモフモフとした耳と尻尾をつけてポーズを取る