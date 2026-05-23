オープンハウスグループ（3288、東証プライム市場）。急成長中の戸建建売を軸にした総合不動産事業を展開。創業以来右肩上がりの成長で、2023年9月期に売上高1兆円突破。確かに収益動向には目を奪われる。【こちらも】小松ウォールは環境に左右されないか首都圏回帰でも需要は両取り2021年9月期「40.7％増収、62.7％営業増益、32.2円増配112円配」以降、「17.5％増収、18.1％増益、129円配」-「20.6％増収、19.2％増益、164