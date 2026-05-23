長谷川唯、古賀塔子、山下杏也加が堂々の名を連ねるイングランド女子1部リーグ（WSL）で活躍するなでしこジャパン（日本女子代表）の3選手が、専門メディア「ジ・アスレチック」が選出する今シーズンのベストイレブンに名を連ねた。同メディアが公式SNSで「今季のチーム・オブ・ザ・シーズン」と題して発表し、イングランドの地で輝きを放った日本人選手たちの功績を称えている。ベストイレブンに選出されたのは、マンチェスタ