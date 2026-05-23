歌手・中森明菜の１０年ぶりとなる新シングル「ごめんと、すきと、」（７月１日発売）のジャケット写真が２３日、公開された。「通常盤ＣＤ」「２ＣＤデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）」の２形態が発売されることからジャケ写も２種類用意された。２０年ぶりの開催となるライブツアーの開幕日に合わせて発売される５５枚目シングル。ノスタルジックな郷愁を感じさせるメロディーに、親友であるがゆえの「素直にな