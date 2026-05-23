◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２３日、美浦トレセンドリームコア（牝３歳、父キズナ）はＷコースで４ハロン７１秒６―１６秒４を単走馬なりでマーク。萩原清調教師の死去で２１日付で大竹正博厩舎へ転厩した影響はなく、軽快なフットワークで最終調整を終えた。南田助手は「特に変わりなく、いつも通りの調整。落ち着いていて、雰囲気は良かったです。いい状態で出られると思いま