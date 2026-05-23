◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２３日・横浜）ヤクルト先発の高梨裕稔投手は７回３安打無失点で４勝目の権利を持って降板した。自らのバットで追加点を挙げた。３―０の初回２死一、二塁。入江の３球目。１４９キロを前進していた左翼手・勝又の頭上を越える２点適時二塁打を放つと右手を突き上げ喜んだ。初回から６点の援護をもらい、１４０キロ後半の直球にカーブ、スライダー、フォークを織り交ぜ的を絞らせ