記事ポイントZ世代が「しあわせ」と感じるのは「大切な存在と過ごす時間」であることが調査で明らかになっています若手男性は自己充足・プロセスの承認、若手女性は心の充足・居場所の確認がしあわせの傾向として示されています単なる称賛より「存在を認めるフレーズ」が若手マネジメントに有効と提言されています ファースト内のプロジェクト「しあわせ発掘プロジェクト」が、2026年5月に第7回となる調査分析レポートを公開