◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２３日、今季初めて１軍に昇格した。２軍では３１試合出場で打率３割８厘と好調ぶりを示しており「試合前にやっている準備とかは２軍にいるときと変わらずに、しっかりやっていければなと思います」と意気込みを口にした。２２日のファームリーグ・ハヤテ戦（静岡）後に昇格を告げられ、一夜明けたこの日の早朝に帰京。阪神との試合前練