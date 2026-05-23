記事ポイントCAFE OHZAN（カフェオウザン）が2026年5月23日より夏季限定アイシングラスクを発売チョコレート不使用・常温持ち運び可能で夏のギフトに対応スティック・キューブ・クロワッサンの3種＋詰め合わせセットの計4ラインナップ 夏の手土産やお中元の選択肢が広がります。クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年5月23日（土）より夏季限定ラスクコレクションを店頭および公式オンラインス