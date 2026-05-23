今秋に続編の放送が決定している、俳優の芳根京子が主演を務め本田響矢が共演するドラマ『波うららかに、めおと日和』の公式インスタグラムが23日に更新され、本田がドラマの“公式ポーズ”を改めて紹介した。【動画】「レアな金髪姿の瀧昌様の永遠ポーズが見れるとは」ドラマの公式ポーズを改めて“お知らせ”する本田響矢昭和を舞台にした同ドラマの作中とは印象がガラリと異なる、金髪×スーツ姿で登場した本田は、同作の“