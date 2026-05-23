朝鮮総連の第26回全体大会＝23日午後、東京都北区在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）の第26回全体大会が23日、東京都北区の東京朝鮮文化会館で始まった。結成80周年となる2035年までを「新たな闘争期」と定め、組織力強化に向けて新世代育成や財政基盤の整備といった活動方針が提案された。大会は4年に1度開かれる最高意思決定機関で、24日まで開催。朴久好第1副議長は基調報告で、世代交代による民族意識の希薄化に言及。民族