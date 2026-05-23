◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）大関経験者で東前頭14枚目の御嶽海（33＝出羽ノ海部屋）が東前頭7枚目の千代翔馬（34＝九重部屋）を寄り切り、14日目で勝ち越しを決めた。右四つの体勢から攻め込まれたが、最後は巻き返してもろ差しとなり、体を入れ替えて寄り切った。過去3度の優勝を誇る実力者。今場所は2日目から3連敗するなど7日目まで4敗を喫したが、後半に巻き返して2場所連続の勝ち越しを決め「