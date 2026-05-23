天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはラオスフェスティバルの開会式に出席されました。ラオスフェスティバルは東京・渋谷区の代々木公園で行われ、2025年、国交樹立70周年を記念しラオスを公式訪問した愛子さまが開会式に出席されました。愛子さまは、行事に参列する副首相の夫人から贈られた淡いグリーンの民族衣装を身に付け、歓迎の伝統舞踊に拍手を送られました。また、駐日大使から、初めての外国公式訪問先にラオスが選ばれたこ