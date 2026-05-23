歌手中森明菜（60）の約10年ぶりとなる新曲で55枚目のCDシングル「ごめんと、すきと、」（7月1日リリース）のジャケット・アートワーク2種類が公開された。楽曲タイトル「ごめんと、すきと、」の文字は中森の自筆。通常盤CDは中森の凜（りん）とした目が印象的なインパクトあるビジュアルに、自筆のタイトル文字で構成されている。2CDデラックス・エディションの紙ジャケットは、便箋に中森が自筆で書いた「ごめんと、すきと、」の