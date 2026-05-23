◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎―琉球（２３日、神奈川・横浜アリーナ）ＣＳ決勝第１戦が行われ、ワイルドカードの琉球が西地区優勝の長崎を７１―６９で下した。３年ぶり２度目の日本一へ、１万２９７８人の観客の前で２点差の接戦を制して王手をかけた。長崎は李賢重（イ・ヒョンジュン）、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルが先発。琉球はヴィック