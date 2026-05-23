◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２３日・横浜）ＤｅＮＡの先発の入江大生投手が初回に６失点の大炎上。球数は６０球に達し、初回の表だけで４０分を要し１回６安打６失点でＫＯされた。初回の１イニングだけで６０球を投げたのは９７年６月２７日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して以来、史上２度目で最多タイ。セ・リーグでは史上ワーストとなった。入江は先頭の長岡を遊直、続くサンタナを空振り三振に仕留め