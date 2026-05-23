女優の川島鈴遥（りりか）が２３日、都内で主演映画「いろは」（横尾初喜監督）の全国公開記念舞台あいさつに登壇した。実家の茶舗を手伝いながら暮らしてい伊呂波（川島）にもとに、「妊娠したが、父親が誰か分からない」という問題を抱えた姉・花蓮（森田想）が帰ってきたことから始まる父親探し旅路を描いたロードムービー。川島は公開を迎え「昨日、一人で映画を見た。試写の時から、素敵な映画が完成したと思っていたんで