◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）新入幕の東前頭１６枚目・若ノ勝（湊川）が、西前頭１１枚目・金峰山（木瀬）を送り出し、勝ち越した。激しい突っ張り合いになったが、右から突いて相手の体勢を崩して勝利とした。「集中して行きました。気持ちで負けないように、自分の相撲を取ることだけを考えた」と、若ノ勝は息を切らした。この日は、師匠の湊川親方（元大関・貴景勝）がＮＨＫテレビの解説をしている前で、